Нет браконьерству Департамент окружающей среды начинает проверки на лососевых реках

Старший инспектор по надзору Сандра Кууск напомнила, что в результате проверок лососевого промысла осенью прошлого года было начато 28 производств о проступке.

«Браконьерство нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Популяция лососевых уязвима во всем мире, а лов браконьерами в запрещенный период оказывает на численность рыбы очень негативное влияние. Осенний нерест важен для выживания как морской форели, так и лосося. Также у нас есть возможность использовать дроны. Дистанционный мониторинг открывает новую перспективу для охраны природы и позволяет более эффективно выявлять браконьеров», - пояснила Кууск.

Полный запрет на ловлю продлится с 20 октября до 30 ноября, однако и в декабре на многих реках ловля лосося запрещена или разрешена только для обладателей карты рыболова. Например, в речной системе Пярну круглый год запрещен лов лосося и морской форели. Информацию об ограничениях на конкретных водоемах можно посмотреть на карте в Riigiteataja ограничений на рыбную ловлю. В настоящее время единственным разрешенным для ловли местом являются реки Нарва и Ягала, однако для ловли лосося там требуется рыболовная карта. Каждый рыбак может поймать до двух лососей в день, а рыбалка запрещена с семи вечера до семи утра.

Сандра Кууск добавила, что происходящее в природе не остается незамеченным, и информация о браконьерах рано или поздно дойдет до сотрудников Департамента окружающей среды.