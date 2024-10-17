Рижская дума решила снести памятник русскому полководцу, который жил в Эстонии

Памятник был установлен на Эспланаде в 1913 году, а в 1915 году его демонтировали, оставив только постамент. В 2002 году по инициативе латвийскго предпринимателя Евгения Гомберга на нем была установлена копия статуи.

Управление национального культурного наследия Латвии не возражает против переноса памятника, так как он не является охраняемым государством памятником культуры. В то же время он имеет культурную и историческую ценность, поэтому уничтожение постамента сочли недопустимым.

В ходе дебатов на заседании думы активно в защиту памятника выступали депутаты Русского союза Латвии. Например, Инна Дьери назвала его демонтаж русофобией, глупостью и переписыванием истории. Она подчеркнула, что борьба с памятниками не сделает улицы Риги лучше и не принесет городу больше денег.

Наталья Абола («Честь служить Риге») заявила, что ни Александр Пушкин, ни Барклай-де-Толли не принадлежат президенту России Владимиру Путину, при этом имя Барклая-де-Толли связано с историей Латвии.

В свою очередь депутат Давис Сталтс («Код для Риги») сослался на Службу государственной безопасности Латвии, которая в своем докладе указала на политику России, использующей установку памятников для усиления своего влияния.

Барклай-де-Толли и Эстония

Барклай-де-Толли - русский полководец и военный министр балтийско-немецко-шотландского происхождения. Он принимал участие в русско-шведской войне 1808-1809 годов, но особую храбрость и военное мастерство проявил в войне против французских войск Наполеона.

По состоянию здоровья Барклай-де-Толли окончательно ушел из армии и поселился на мызе Йыгевесте в Валгамаа. Неуклонно ухудшающееся здоровье вынудило фельдмаршала отправиться на оздоровительные курорты в Германию. Не доехав до побережья, 56-летний Барклай-де-Толли скончался на мызе Штилитцен.

Его сердце было захоронено там же, а тело забальзамировали и перевезли в Йыгевесте, где он был похоронен в семейной усыпальнице. На протяжении многих лет его мавзолей является одной из главных достопримечательностей региона.

Памятник Барклаю-де-Толли установлен и в Тарту, на площади у улицы Юликооли.