Борис Тух «Тоталитарный роман»: Мастер и Автор против власти и беспамятства

Эти двое, условно говоря, наши Вергилий и Данте, объединены не только мировоззренчески, но и какой-то частицей собственного, пусть очень разного, опыта. («Мне иногда кажется, что единственное место, где я был абсолютно свободен – это детство. Такого яркого света как там я больше не видел нигде»). Это счастье хрупко и временно. И когда оно проходит, с яростным прямодушием и болью приходится признать, что «в этом нашем проеме, посередине между детством и смертью, мы во всем ограничены. Мы можем себе тут болтать, щекотать наши струны эмпатии, слушая все эти ужасы, потом пойти в бар и нажраться. Но чтобы что-нибудь изменить... я не говорю о том страшном прошлом, в котором нас еще не было, но Далер-то (актер, осужденный на десять лет) сидит сегодня. Вот в этот момент он сидит. И мы ничего не можем».