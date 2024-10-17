Учебный год принес в жизнь детей множество изменений и обязанностей. Помимо учебы частью их повседневной рутины стали первые бытовые ситуации: например, потребность перекусить на перемене в школьном буфете. Руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии Каспар Корк делится советами о том, как сделать выдачу карманных денег максимально безопасной и почему важно приобщать детей к денежной теме с самого раннего возраста.
Родителям на заметку: как обучить ребенка финансовой грамоте
Для многих детей поступление в школу – это первый шаг к самостоятельности. Наряду с мобильным телефоном и самостоятельной поездкой на автобусе, это по традиции тот момент, когда они получают свои первые регулярные карманные деньги. Чтобы средства, выданные в начале недели, не были немедленно потрачены, важно, чтобы ребенок понимал ценность денег и умел планировать свои финансы.
«Денежная мудрость должна быть включена в игры и занятия до того, как ребенок начнет ходить в школу, чтобы он знал, что такое деньги и как их использовать. В младшем возрасте, безусловно, важно, чтобы деньги были "физическими", то есть, играя в магазин или говоря о деньгах, можно использовать наличные», – советует Корк.
Кроме того, с помощью наличных можно объяснить детям, насколько важно копить деньги. «Если ребенок хочет купить игрушку, стоит поставить общую цель, чтобы привить ему привычку экономить. Например, договоритесь, что ребенок должен накопить 10 евро, а родитель поможет ему с остальной суммой. Деньги можно накопить, к примеру, отказавшись от эмоциональных покупок или убрав свою комнату. Таким образом, ребенок сможет установить связь между доходами и расходами и узнать, как важно экономить», – говорит эксперт.
Когда у ребенка есть общее представление о деньгах, гораздо проще познакомить его с цифровыми инструментами. По статистике Luminor, первый банковский счет у детей появляется не раньше 10-12 лет, но Корк считает, что счет должен быть у каждого школьника. Тогда ему можно заказать банковскую карту, что делает выдачу карманных денег делом более простым и безопасным.
«С банковской картой вы, как родитель, имеете гораздо больше возможностей контролировать расходы ребенка и можете быть уверены, что деньги находятся в безопасности. Например, вы можете установить ежедневные и ежемесячные лимиты по карте, а также создать два отдельных счета для сбережений и ежедневных трат. Более того, сейчас даже не нужно давать ребёнку физическую карту, потому что при бесконтактной оплате карта "переселяется" в телефон», - говорит Корк.
Также важно время от времени напоминать ребёнку об основах обращения с деньгами и банковскими картами. Особенно важна защита PIN-кода. Надо объяснить ребенку, почему важно запомнить четырёхзначный код и никому его не называть. Также стоит объяснить, что делать, если ребенок потерял банковскую карту или телефон. Как правило, он должен как можно скорее сообщить о случившемся родителям, после чего они могут связаться с банком и закрыть карту.
Кибербезопасность тоже приобретает все большее значение, поэтому руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии советует родителям поговорить с детьми о мошеннических звонках и SMS-сообщениях. «Мошеннические электронные письма стали обычным явлением в нашем обществе, поэтому детей нужно с раннего возраста учить распознавать подозрительные сообщения и телефонные звонки. Важно объяснить, что ни один банк не запрашивает PIN-код или данные банковской карты по телефону или в письме, и что дети вообще не должны отвечать на незнакомые номера», – говорит Корк.