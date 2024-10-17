Родителям на заметку: как обучить ребенка финансовой грамоте

Для многих детей поступление в школу – это первый шаг к самостоятельности. Наряду с мобильным телефоном и самостоятельной поездкой на автобусе, это по традиции тот момент, когда они получают свои первые регулярные карманные деньги. Чтобы средства, выданные в начале недели, не были немедленно потрачены, важно, чтобы ребенок понимал ценность денег и умел планировать свои финансы.

«Денежная мудрость должна быть включена в игры и занятия до того, как ребенок начнет ходить в школу, чтобы он знал, что такое деньги и как их использовать. В младшем возрасте, безусловно, важно, чтобы деньги были "физическими", то есть, играя в магазин или говоря о деньгах, можно использовать наличные», – советует Корк.

Кроме того, с помощью наличных можно объяснить детям, насколько важно копить деньги. «Если ребенок хочет купить игрушку, стоит поставить общую цель, чтобы привить ему привычку экономить. Например, договоритесь, что ребенок должен накопить 10 евро, а родитель поможет ему с остальной суммой. Деньги можно накопить, к примеру, отказавшись от эмоциональных покупок или убрав свою комнату. Таким образом, ребенок сможет установить связь между доходами и расходами и узнать, как важно экономить», – говорит эксперт.