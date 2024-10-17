В феврале следующего года три страны Балтии сделают исторический шаг: отключат свои энергосистемы от России. Эстонии придется самой поддерживать частоту в сети, и стоить это будет, предположительно, порядка 60-70 миллионов евро в год.
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Энергетика ⟩ Мы чудом избежали нового налога? Подождите, радоваться рано
Чтобы покрыть эти расходы, поначалу чиновники и госкомпании хотели ввести новый налог, который формально налогом не назывался, однако теперь планы изменились.
Отключение от электросетей России запланировано на 1 февраля 2025 года.