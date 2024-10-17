ГАЛЕРЕЯ Студенты вышли на пикет к Дому Стенбока: эти изменения ставят под угрозу нашу систему образования!

Как отметили в Союзе студенческих объединений Эстонии, причина пикета - план государства по отмене бесплатного обучения по эстоноязычным программам и полной отмене стипендий за успеваемость.

План по отмене стипендий за успеваемость включен в госбюджет следующего года.

«Эти изменения не только поставят под угрозу нашу систему образования, но и повлекут за собой более широкие социальные и экономические последствия», - отметили в союзе.

В союзе считают стипендии за успеваемость важным источником мотивации для студентов. «Эта небольшая поддержка помогает признать и оценить результаты, достигнутые во время учебы, а во многих случаях - просто свести концы с концами. Учитывая, что размер стипендии за успеваемость остается неизменным с 2013 года, можно было бы ожидать, что правительство увеличит стипендию, которая пострадала от инфляции и роста стоимости жизни, но оно, напротив, хочет вообще от нее отказаться», - заявили в союзе.

Также в союзе считают, что если бесплатное высшее образование исчезнет, молодежь уедет в Скандинавские страны, где есть бесплатное высшее образование и сильная система поддержки.

«Это означало бы постепенное исчезновение высшего образования и научных исследований в Эстонии и снижение уровня образования общества. Это прямо противоречит стратегии страны, согласно которой мы хотим, чтобы половина населения была высокообразованной», - пишут представители союза.

Пикет состоялся перед Домом Стенбока в Таллинне.