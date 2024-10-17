Полиция просит помощи: необходимо выяснить местонахождение пропавшего в Таллинне 53-летнего Владислава.
Внимание ⟩ Пропал 53-летний житель Таллинна, полиция просит помощи
Последний раз родственники общались с Владиславом 10 октября, когда он ушел из дома в Ласнамяэ.
Мобильный телефон Владислава отключен.
Насколько известно полиции, он мог провести вечер 10 октября и ночь 11 октября в Рапласком уезде, в волости Кохила.
Вероятно, Владислав ночевал в какой-то гостинице в районе Вильяндиского шоссе или частном доме, предлагающем услуги по размещению.
Владислав ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, у него седые волосы.
Он был одет в черную кожаную куртку и толстовку с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки.
Владислав говорит по-русски, у него травмирована правая ладонь, пальцы плохо двигаются.
Полиция просит всех, кто видел Владислава или знает что-либо о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.