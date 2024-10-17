Внимание Пропал 53-летний житель Таллинна, полиция просит помощи

Последний раз родственники общались с Владиславом 10 октября, когда он ушел из дома в Ласнамяэ.

Мобильный телефон Владислава отключен.

Насколько известно полиции, он мог провести вечер 10 октября и ночь 11 октября в Рапласком уезде, в волости Кохила.

Вероятно, Владислав ночевал в какой-то гостинице в районе Вильяндиского шоссе или частном доме, предлагающем услуги по размещению.

Владислав ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, у него седые волосы.

Он был одет в черную кожаную куртку и толстовку с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки.

Владислав говорит по-русски, у него травмирована правая ладонь, пальцы плохо двигаются.

Полиция просит всех, кто видел Владислава или знает что-либо о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.