Хакеры из КНДР украли 3 млрд долларов на финансирование ядерной программы

Северокорейские хакеры похитили криптовалюты на сумму около 3 млрд долларов с 2017 года, говорится в отчете компании Microsoft о кибербезопасности 2024 года, опубликованном во вторник, 15 октября.

Украденные деньги были направлены на финансирование ядерной программы Пхеньяна.

В Microsoft подчеркнули, что эти средства покрыли более половины затрат КНДР на разработку ядерного оружия.

При этом только за 2023 год похищено было от 600 млн до 1 млрд долларов.

Из отчета также следует, что с прошлого года компания выявила сразу несколько новых северокорейских группировок.

Увеличение их числа, считают аналитики, может указывать на то, что режим Ким Чен Ына расширяет свое участие в хакерской деятельности, связанной с вымогательством.

Помимо Северной Кореи активны в хакерской среде также группировки из России, Китая и Ирана, указывают в Microsoft.