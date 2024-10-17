В Таллиннском ботаническом саду покажут более полусотни сортов яблок

«Яблоко - один из самых важных и популярных фруктов. Яблони и яблоки на протяжении веков изображались во многих легендах и народных преданиях как символы знаний, красоты, греха, искупления, любви, а также молодости и хорошего здоровья», - рассказывает куратор выставки, методист Таллиннского ботанического сада Криста Каур.

«К роду яблонь относится 39 видов лиственных деревьев и кустарников, представители которых естественным образом распространены в умеренном поясе Северного полушария. В мире выведено более 7000 сортов яблок. На выставке яблок Таллиннского ботанического сада можно ознакомиться с разнообразием сортов, включая яблочные сорта, выведенные в Эстонии и в соседних странах, а также с новыми селекционными достижениями, отобранными садоводом и ученым Тойво Универом», - поясняет Каур.

Помимо яблок, на выставке также представлены другие плодовые культуры, такие как груши и рябина. Выставка «Яблочный праздник» создана в сотрудничестве с Центром садоводческих исследований Полли Эстонского университета естественных наук.

В эту субботу, 19 октября, в 13:00 пройдет мастер-класс по приготовлению долмы, а с 14:00 до 16:00 состоится дегустация яблок. Дети смогут создать картины с помощью цветной печати яблок и поучаствовать в конкурсе по сбору яблок.

В следующее воскресенье, 27 октября, пройдет День польского яблока. В 12:00 состоится дегустация яблок. Дети смогут создать картины с помощью яблок и принять участие в соревновании по сбору яблок. В 13:00 пройдет тематическая беседа для семей о яблоках и яблонях в детской литературе. Беседу проведет Криста Кумберг, поклонница детской литературы из Детской библиотеки Хаапсалу. В 14:00 состоится мастер-класс по приготовлению традиционных польских яблочных угощений, а в 15:00 начнется экскурсия по выставке иллюстраций известной польской художницы Джоанны Концейо. Экскурсию и поисковую игру проведет Славомира Боровска-Петерсон из Посольства Республики Польша в Таллинне.

Участие в мастер-классах по входному билету в ботанический сад; обязательна предварительная регистрация на сайте botaanikaaed.ee. Пальмовый дом открыт с 11:00 до 16:00, за исключением среды, когда он работает с 11:00 до 19:00.