Компания Eesti Gaas ввела в эксплуатацию газохранилища в Польше и Германии

«Уже с весны мы начали запасать газ на предстоящую зиму, и поскольку теперь действуем, по сути, в регионе от полярного круга до границы с Германией, то и хранилища используем в нескольких странах», - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«В настоящее время цена на газ ниже, чем была прошлой зимой, и, если ничего исключительного на рынке не произойдет, к весне цена может сократиться еще заметнее. Основания для оптимизма есть и в долгосрочной перспективе - завершается работа над несколькими новыми терминалами и экспортными проектами, а от структурного дефицита мировой газовый рынок двигается к образованию излишков, что должно привести к еще большему снижению цен», - рассказал Каасик.

Он добавил, что в отопительный период возобновляемая энергетика все еще нуждается в поддержке газа - так происходит сегодня, и такая ситуация сохранится завтра: «В наиболее холодные дни половина всей необходимой Эстонии энергии поступает именно от газа. Если бы в январе прошлого года мы должны были бы получать все тепло только с использованием электричества, в Эстонии - да и в регионе в широком смысле слова - дома оставались бы холодными и темными».