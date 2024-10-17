Чт, 17.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Эстония неудачно выступила на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

Copy
Смешанная сборная Эстонии по керлингу.
Смешанная сборная Эстонии по керлингу. Фото: WMXCC

Смешанная команда эстонских керлеров на чемпионате мира, который проходит в Шотландии, в последнем матче подгруппы проиграла Нидерландам, из-за чего выбыла из конкуренции и была вынуждена завершить соревнования.

Накануне вечером эстонская команда в последнем матче подгруппы встретилась с Нидерландами и, несмотря на преимущество в первых двух турах, нашим игрокам пришлось смириться с превосходством конкурентов – 6:4.

Таким образом, смешанная команда Эстонии опустилась на шестое место в подгруппе с четырьмя поражениями и двумя победами и не смогла продвинуться дальше. Норвегия, Япония и Нидерланды обеспечили себе место в группе D.

Завтра состоятся четвертьфиналы, а в субботнем финале определится чемпион мира по керлингу в смешанных командах.

В состав смешанных команд по керлингу входят по двое мужчин и женщин. Эстонию в титульном соревновании представляет команда по керлингу под руководством Трийн Мадиссон. В состав команды также входят помощник капитана Карл Кукнер, Мартен Падама и Кайди Эльмик.

Чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд проходит в Абердине (Шотландия), титул чемпиона защищает Швеция.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх