Эстония неудачно выступила на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

Накануне вечером эстонская команда в последнем матче подгруппы встретилась с Нидерландами и, несмотря на преимущество в первых двух турах, нашим игрокам пришлось смириться с превосходством конкурентов – 6:4.

Таким образом, смешанная команда Эстонии опустилась на шестое место в подгруппе с четырьмя поражениями и двумя победами и не смогла продвинуться дальше. Норвегия, Япония и Нидерланды обеспечили себе место в группе D.

Завтра состоятся четвертьфиналы, а в субботнем финале определится чемпион мира по керлингу в смешанных командах.

В состав смешанных команд по керлингу входят по двое мужчин и женщин. Эстонию в титульном соревновании представляет команда по керлингу под руководством Трийн Мадиссон. В состав команды также входят помощник капитана Карл Кукнер, Мартен Падама и Кайди Эльмик.

Чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд проходит в Абердине (Шотландия), титул чемпиона защищает Швеция.