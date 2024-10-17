Таллиннская система управления отходами заменяется принципами циркулярной экономики

По словам мэра Евгения Осиновского, центр экономики замкнутого цикла в Лиллекюла является следующим шагом на пути к более устойчивому Таллинну: «Человечество своим вмешательством нарушило природное равновесие, и теперь нам необходимо вернуть свою деятельность в рамки, которые природа способна выдержать - циркулярная экономика в этом играет ключевую роль. Мы должны сократить потребление природных ресурсов, что требует улучшения дизайна продукции, минимизации отходов и увеличения срока службы товаров. Конечно, и переработка отходов должна стать значительно более эффективной. Лиллекюлаский центр станет примером для подражания как для Таллинна, так и для всего региона».

Вице-мэр Маргот Роозе отметила: «Сам факт появления этого центра несет жителям столицы более широкое послание - по возможности используйте вещи повторно и ремонтируйте их. Популяризация культуры ремонта поможет уменьшить количество мусора, позволит лучше заботиться об окружающей среде и экономить ресурсы. В ближайшие годы такой же центр появится в Ласнамяэ. Мы надеемся, что постепенно наша инициатива выйдет далеко за пределы Таллинна, как это уже произошло с кампанией "Сделаем", которая превратилась во всемирный День чистоты».

«Мы создаем в Таллинне современные, инновационные и экологически чистые центры экономики замкнутого цикла, и рады, что первый из них уже открыт для горожан. Нам удалось запустить его раньше запланированного срока, и с таким же энтузиазмом мы продолжим работу над другими нашими проектами», - сказал руководитель Центра экономики замкнутого цикла Рейн Калле.