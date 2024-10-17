В Лиллекюла состоялось открытие первого в Таллинне и Эстонии центра экономики замкнутого цикла. Комплекс, расположенный по адресу Мустйые, 40, предлагает экологически чистые решения для переработки отходов, предоставляя жителям города возможность сортировать мусор, а также ремонтировать и повторно использовать различные предметы.
Таллиннская система управления отходами заменяется принципами циркулярной экономики
Проект Лиллекюлаского центра разработан компанией Entec OÜ, строительные работы выполнило предприятие AS Megaron E, а строительный надзор осуществлялся AS Infragate Eesti. Общая стоимость проекта составила 2,3 миллиона евро.
Лиллекюлаский центр повторного использования расположен в самом центре района и предлагает простой способ сдачи отходов. Комплекс окружен шумозащитной стеной, его территория облагорожена зелеными насаждениями. Умная система позволяет жителям заранее бронировать время для сдачи мусора через интернет, выбирать тип и объем отходов, вводить номер автомобиля и при необходимости оплачивать услуги. Шлагбаум открывается автоматически при распознавании номера автомобиля, что делает процесс максимально удобным. Светодиодные указатели облегчают сортировку отходов даже в темное время суток.
В швейной мастерской центра любой желающий может самостоятельно отремонтировать свою одежду или домашний текстиль. В распоряжении посетителей имеются швейные машины, утюги, ножницы и другие необходимые инструменты. Профессиональный консультант поможет как новичкам, так и опытным швеям. В мастерской по ремонту мебели под руководством опытного мастера можно восстановить поврежденные предметы мебели. Все необходимое оборудование имеется на месте, однако материалы для ремонта посетители должны принести с собой.
Кроме того, в центре открытка комната для повторного использования: сюда можно приносить ненужные, но все еще пригодные вещи, чтобы другие люди могли их забрать бесплатно. Здесь также оборудована бесплатная станция для ремонта велосипедов и установлен экологичный унитаз, использующий для смыва воду после мытья рук.
По словам мэра Евгения Осиновского, центр экономики замкнутого цикла в Лиллекюла является следующим шагом на пути к более устойчивому Таллинну: «Человечество своим вмешательством нарушило природное равновесие, и теперь нам необходимо вернуть свою деятельность в рамки, которые природа способна выдержать - циркулярная экономика в этом играет ключевую роль. Мы должны сократить потребление природных ресурсов, что требует улучшения дизайна продукции, минимизации отходов и увеличения срока службы товаров. Конечно, и переработка отходов должна стать значительно более эффективной. Лиллекюлаский центр станет примером для подражания как для Таллинна, так и для всего региона».
Вице-мэр Маргот Роозе отметила: «Сам факт появления этого центра несет жителям столицы более широкое послание - по возможности используйте вещи повторно и ремонтируйте их. Популяризация культуры ремонта поможет уменьшить количество мусора, позволит лучше заботиться об окружающей среде и экономить ресурсы. В ближайшие годы такой же центр появится в Ласнамяэ. Мы надеемся, что постепенно наша инициатива выйдет далеко за пределы Таллинна, как это уже произошло с кампанией "Сделаем", которая превратилась во всемирный День чистоты».
«Мы создаем в Таллинне современные, инновационные и экологически чистые центры экономики замкнутого цикла, и рады, что первый из них уже открыт для горожан. Нам удалось запустить его раньше запланированного срока, и с таким же энтузиазмом мы продолжим работу над другими нашими проектами», - сказал руководитель Центра экономики замкнутого цикла Рейн Калле.