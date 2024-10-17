На прошлой неделе на фоне спекуляций о том, что Израиль может атаковать нефтяные месторождения Ирана в связи с напряженностью на Ближнем Востоке, цена на нефть на мировом рынке достигла октябрьского максимума. На этой неделе, однако, влияющие на поставки нефти риски начали уменьшаться, что в ближайшие недели может сказаться и на цене топлива в Эстонии.
Circle K: в ближайшее время цены на топливо могут упасть
Сохраняющаяся напряженность между Израилем и Ираном держала цену на нефть на мировом рынке в нестабильном состоянии, а высказывание президента США Джо Байдена о том, что один из обсуждающихся вариантов заключается в том, чтобы позволить Израилю атаковать нефтяные месторождения Ирана, подняло цену нефти до самого высокого в октябре уровня. На этой же неделе цена на сырую нефть на мировом рынке снизилась на 5-6% по сравнению с прошлой неделей.
«СМИ США сообщили, что премьер-министр Израиля договорился с Белым домом о том, что Израиль не будет атаковать иранские нефтяные и ядерные объекты. На этом фоне цена на нефть быстро скорректировалась до 74-75 долларов США, а начало недели привело к снижению цены в среднем на 5-6%», - прокомментировал руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрек Сасси.