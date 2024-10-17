Circle K: в ближайшее время цены на топливо могут упасть

Сохраняющаяся напряженность между Израилем и Ираном держала цену на нефть на мировом рынке в нестабильном состоянии, а высказывание президента США Джо Байдена о том, что один из обсуждающихся вариантов заключается в том, чтобы позволить Израилю атаковать нефтяные месторождения Ирана, подняло цену нефти до самого высокого в октябре уровня. На этой же неделе цена на сырую нефть на мировом рынке снизилась на 5-6% по сравнению с прошлой неделей.