На следующей неделе у школьников начнутся каникулы, а значит многие семьи отправятся в отпуск. Каждый авиарейс начинается с прохождения предполетного досмотра. Чем спокойнее начнется отпуск, тем приятнее он будет в целом.
В отпуск на школьных каникулах: какие правила действуют в настоящее время?
«Напоминаем пассажирам, что снова действуют ограничения на провоз жидкостей: в ручной клади они должны быть в емкостях объемом не более ста миллилитров», - сказал Кристьян Саарик, заведующий авиационным отделом предприятия G4S, отвечающего за безопасность в Таллиннском аэропорту.
«Однако пассажиры больше не должны класть жидкости в пакет и вынимать их из ручной клади», – добавил Саарик.
Также напоминаем, что на борт не разрешается брать литий-ионные аккумуляторы (в том числе внешние аккумуляторы) с энергоемкостью более 100 Вт·ч (до 160 Вт·ч - при специальном разрешении авиакомпании).
По-прежнему необходимо соблюдать и другие ранее установленные правила.
Заранее ознакомьтесь с правилами
На сайте аэропорта, а также на домашних страницах авиакомпаний приведены правила и предписания, соблюдение которых упростит полет и избавит от проблем. В правилах есть информация как о запрещенных предметах, так и о перевозке опасных веществ: вы узнаете, что можно, а что нельзя класть в багаж. Узнайте также, какие обязанности авиакомпания, согласно правилам, возлагает на пассажиров.
Как следует подготовьтесь к авиарейсу
Если при сборе чемодана вы не уверены, что можно, а что нельзя брать с собой на борт, позвоните в Таллиннский аэропорт по инфономеру для пассажиров 605 8888. Заранее получить информацию о запрещенных предметах можно и у работника службы безопасности, также в аэропорту есть витрина с наиболее распространенными запрещенными предметами.
Приезжайте в аэропорт вовремя или даже немного заранее
Во время каникул пассажиров в аэропорту больше, чем обычно. Так что несмотря на появление нового оборудования для прохождения предполетного досмотра лучше не приезжать в аэропорт в последнюю минуту. Приезжайте за два часа до вылета: тогда у вас будет достаточно времени даже в случае очередей или прочих непредвиденных ситуаций.
Не кладите внешний аккумулятор или запасные аккумуляторы в чемодан, который сдадите в багаж
Во внешних и дополнительных аккумуляторах может произойти короткое замыкание - это одна из главных причин пожаров в багажных отделениях. В целях обеспечения пожарной безопасности авиакомпании запретили сдавать в багаж литий-ионные аккумуляторы. Провозить их в ручной клади разрешается. Если в чемодане все-таки есть опасные вещества, вас снова могут вызвать на предполетный досмотр.
Снимите украшения, из-за которых могут сработать электронные ворота, и выньте все из карманов
Сотрудник службы безопасности выполняет свои рабочие обязанности в соответствии с законом. Он не попросит сделать что-то, что пассажир делать не обязан. Если на вас нет украшений, а в карманах - запрещенных вещей, вы пройдете через электронные ворота без проблем и тщательной проверки. Чтобы быстрее пройти предполетный досмотр, снимите обувь и ремень, прежде чем проходить через ворота. Если вас зовут в сторону на дополнительную проверку, не волнуйтесь. Вы не вызываете больше подозрений, чем другие - просто компьютер выбирает пассажиров случайным образом. Дополнительная проверка всегда проводится в целях безопасности и, к счастью, не занимает много времени.
Путешествуя с ребенком, пожилым человеком или человеком с особыми потребностями, смело обращайтесь за советом к работникам службы безопасности
Перепроверьте дома все документы. Не истек ли срок действия паспортов и ID-карт? Требует ли страна, в которую вы летите, письменного согласия второго родителя путешествующего с вами ребенка? Убедитесь в этом, чтобы не пришлось возвращаться с предполетного досмотра вместе со своими подопечными.