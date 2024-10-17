В отпуск на школьных каникулах: какие правила действуют в настоящее время?

Приезжайте в аэропорт вовремя или даже немного заранее

Во время каникул пассажиров в аэропорту больше, чем обычно. Так что несмотря на появление нового оборудования для прохождения предполетного досмотра лучше не приезжать в аэропорт в последнюю минуту. Приезжайте за два часа до вылета: тогда у вас будет достаточно времени даже в случае очередей или прочих непредвиденных ситуаций.

Не кладите внешний аккумулятор или запасные аккумуляторы в чемодан, который сдадите в багаж

Во внешних и дополнительных аккумуляторах может произойти короткое замыкание - это одна из главных причин пожаров в багажных отделениях. В целях обеспечения пожарной безопасности авиакомпании запретили сдавать в багаж литий-ионные аккумуляторы. Провозить их в ручной клади разрешается. Если в чемодане все-таки есть опасные вещества, вас снова могут вызвать на предполетный досмотр.

Снимите украшения, из-за которых могут сработать электронные ворота, и выньте все из карманов

Сотрудник службы безопасности выполняет свои рабочие обязанности в соответствии с законом. Он не попросит сделать что-то, что пассажир делать не обязан. Если на вас нет украшений, а в карманах - запрещенных вещей, вы пройдете через электронные ворота без проблем и тщательной проверки. Чтобы быстрее пройти предполетный досмотр, снимите обувь и ремень, прежде чем проходить через ворота. Если вас зовут в сторону на дополнительную проверку, не волнуйтесь. Вы не вызываете больше подозрений, чем другие - просто компьютер выбирает пассажиров случайным образом. Дополнительная проверка всегда проводится в целях безопасности и, к счастью, не занимает много времени.

Путешествуя с ребенком, пожилым человеком или человеком с особыми потребностями, смело обращайтесь за советом к работникам службы безопасности

Перепроверьте дома все документы. Не истек ли срок действия паспортов и ID-карт? Требует ли страна, в которую вы летите, письменного согласия второго родителя путешествующего с вами ребенка? Убедитесь в этом, чтобы не пришлось возвращаться с предполетного досмотра вместе со своими подопечными.