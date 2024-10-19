Строительство новой трамвайной ветки практически завершено. Сейчас ведутся работы по укладке разнообразной плитки и прочих красивостей. По схемам и планам мы знаем, как пройдет новая колея. Однако, как выглядит инфраструктура нового маршрута, интересно увидеть своими глазами. А пройти прямо по рельсам, пока трамвай не ходит, любопытному журналисту никто не запретит.

В день, когда я решила вообразить себя пассажиром виртуального трамвая, вдоль маршрута, причем буквально на протяжении всей линии от Гонсиори до бульвара Пыхья, что-то происходило.

«А я по шпалам, опять по шпалам…»