Спасатели вытащили человека из горящей квартиры

Первый случай произошел в среду днем. Житель многоквартирного дома на Нарва-маантеэ заметил, что его 80-летний сосед упал в своей квартире и не может подняться. Он незамедлительно вызвал спасателей, которые взломали дверь и помогли пострадавшему, а затем передали его бригаде скорой помощи.

Пожилой мужчина оказался в беде из-за проблем со здоровьем, но благодаря оперативной реакции соседей и спасателей все закончилось благополучно.

В 00:02 на улице Кеск, из окна второго этажа двухэтажного дома повалил дым. К моменту прибытия спасателей ситуация сстала критической: в доме горел коридор, лестница уже обрушилась, а на втором этаже в одной из квартир оказался запертым мужчина.

Спасатели быстро развернули лестницу и вытащили его через окно, после чего пострадавший был доставлен в больницу.

В то же время другие члены команды боролись с огнем в коридоре, не давая пламени распространяться. Они также проверяли квартиры на наличие других жильцов, но, к счастью, больше никого в доме не оказалось.

Пожар был окончательно потушен в 00:45. В подвале пришлось перекрыть водоснабжение, так как огонь повредил трубы. Причины пожара выясняются.