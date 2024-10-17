Фото Пробки на Лаагна-теэ: грузовик уронил многотонный груз

Центр тревоги получил вызов на Лаагна-теэ в Таллинне в 16:08. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что из упавшего оборудования на дорогу вытекло гидравлическое масло. Спасатели покрыли его абсорбентом, передает Пыхьяский спасательный центр.

Спасатели помогли переместить грузовик, чтобы вновь открыть дорогу для движения. Полиция регулировала движение. На Лаагна-теэ также был отправлен новый грузовик и кран, чтобы транспортировать оказавшееся на дороге оборудование.

В 18:51 кран был на месте, началась погрузка. Спасатели закончили свою работу в 20:41, дальше этим происшествием занималась полиция.

ДТП на Лаагна-теэ. Фото: Põhja päästekeskus