Из Финляндии в Россию пытались провезти подсанкционную электронику

Руководитель следствия Санна Купаринен рассказала, что следователи провели около ста проверок экспорта товаров: «Туда входила попадающая под антироссийские санкции электроника, например, дроны, смартфоны, компьютеры и эхолоты».

Товары прибыли в Финляндию, после чего их попытались вывезти в Россию через склад, расположенный в Восточной Финляндии. Стоимость подсанкционных товаров составила около 700 тысяч евро.

По данным следствия, попавшая под подозрения компания осуществила поставку товаров в период с марта по декабрь 2022 года. Товары в основном покупались через американские интернет-магазины, а получателем в России была указана «Почта России».

В качестве подозреваемых по этому делу были допрошены семь человек. Они работают на разных должностях в компании, занимающейся международными грузоперевозками.