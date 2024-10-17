Насколько реалистичен «план победы» Зеленского?

«Очевидно, эти два формата будут комбинироваться и применяться вместе. Но уже видно, что пункт с НАТО точно не сработает, потому что мы скорее всего получим только приглашение, а членство - очень далекая перспектива», - сказал Краев DW. По его мнению, в закрытой части документа спрятаны пункты по оккупированным территориям, и именно поэтому этот «план победы» не обсуждался с украинским обществом, ведь сразу был бы отвергнут и раскритикован, и это сделало бы невозможным его продвижение среди международных партнеров.

«Допускаю, что в закрытых документах мы можем увидеть позицию по оккупированным территориям. Если не территориальные уступки, то что-то похожее на минский формат. А минский формат гражданское общество восприняло бы очень негативно, и это бы положило сразу конец продвижению этого плана на международной арене», - прокомментировал Краев.

Стратегию, как остановить Путина, нужно еще написать вместе с партнерами

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что «план победы» Зеленского является, скорее, предложением, украинским видением для международных партнеров, как конкретно сейчас можно помочь Украине, чтобы она не проиграла.