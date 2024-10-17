Знаменитый боксер завершил карьеру из-за боязни деменции

Дело в том, что 32-летний профессиональный боксер за полтора года получил несколько сотрясений мозга, а последствия таких травм могут быть крайне опасными, в том числе стать причиной дегенеративного расстройства мозга.

«У меня были некоторые проблемы с сотрясениями. У меня было три или четыре за 18 месяцев. Я не хочу боксировать только ради денег и получить удар в голову, от которого никогда не смогу оправиться», — сказал Уильямс.

Сотрясения мозга – частая травма среди боксеров. Так, Уильямс рассказал о том, что в 2022 году получил сотрясение перед боем с Крисом Юбенком-младшим. Тогда врач советовал ему отказаться от поединка, но шанс заработать большие деньги перевесил. Тот бой Уильямс проиграл.