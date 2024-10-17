Эксперты: в фокусе ИТ-руководителей стран Балтии – безопасность и гендерные проблемы

77% ИТ-руководителей обеспокоены безопасностью, указывая на то, что ИТ-безопасность находится под сильным давлением в бизнес-мире. Так, норвежское национальное агентство безопасности считает, что безопасность страны является заботой всего общества, поэтому оно должно искать коллективные решения этой проблемы.

В Швеции безопасность кажется несколько более важным приоритетом для ИТ-решений, чем в других странах. Многие шведские компании в последние годы пережили кибератаки, и угроза усилилась после вступления Швеции в НАТО.

Среди других стран выделяется Финляндия, где ИТ-руководители ставят развитие бизнеса и дигитализацию наравне с безопасностью, несмотря на рост кибератак после начала войны в Украине.

Исследование показало, что использование искусственного интеллекта и цифровых инструментов для поддержки целей устойчивого развития набирает обороты в странах Северной Европы и Балтии. Всё больше организаций понимают ценность согласования ИТ-стратегий с целями в области климата и социальной ответственности. Хотя в странах Балтии основной акцент делается на безопасность, но развивается направление где ИИ-инструменты помогают оптимизировать бизнес-процессы и вносить вклад в более экологичные действия. В то время как 62% шведских организаций заявляют, что их ИТ-стратегии поддерживают цели в области климата, что делает Швецию лидером в интеграции устойчивости и цифровой трансформации.

Гендерное разнообразие

Несмотря на технологические достижения, гендерное разнообразие в ИТ-секторе остается серьёзной проблемой. Отчет показывает, что доля женщин в ИТ-отделах остается низкой, особенно в Норвегии, где только 16% ИТ-работников - женщины. Однако в государственном секторе стран Балтии и Швеции ситуация несколько лучше: доля женщин среди ИТ-специалистов составляет 26% и 27% соответственно.

Все больше ИТ-руководителей стран Северной Европы и Балтии выбирают проактивный подход в управлении ИТ-стратегиями, тем не менее, считают аналитики. 44% ИТ-руководителей частного сектора стран Балтии и 40% ИТ-руководителей Дании описывают свои организации как проактивные, сосредоточенные на бизнес-потребностях и продвижении инноваций.

В Швеции большинство ИТ-организаций по-прежнему более реактивны, где руководители сосредотачиваются на решении текущих угроз, откладывая планирование. Возможно, это происходит из-за роста киберугроз, отнимающих их время.