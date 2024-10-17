Адвокат: что нужно знать о новом исполнительном регистре?

Кайре Сеппер уточнила, что у любого человека могут возникнуть временные финансовые трудности, и наличие долга не всегда свидетельствует о ненадежности. «Однако если у человека более 40 активных исполнительных производств, это может говорить о его небрежном отношении к своим обязательствам. Например, у так называемого рекордсмена было 702 исполнительных производства. Думаю, если бы потенциальные клиенты или партнеры могли легко это проверить, многие контракты остались бы неподписанными, а сделки не состоялись бы», - отметила Сеппер.

В ближайшее время начнет работу единый регистр, созданный Министерством юстиции. «Этот регистр значительно усложнит жизнь злостным неплательщикам, поскольку позволит легко проверить, является ли, например, новый арендатор, партнер, поставщик услуг или заемщик должником и сколько исполнительных производств в отношении него ведется.

Регистр в настоящее время находится на этапе тестирования. Поскольку он будет содержать конфиденциальные данные, особое внимание уделяется качеству данных. Кроме того, приставам предстоит передать в регистр около 500 тысяч производств и информацию по неуплаченным остаткам требований.

В будущем, при наличии законных оснований, информация о долгах, их размере и остатке задолженности станет доступна каждому. В регистре будет отражена информация о задолженностях, по которым истек срок добровольной выплаты.

Кайре Сеппер также подчеркнула, что кредиторы должны учитывать срок давности исполнения требований: «К сожалению, время играет на руку должнику, а не кредитору. Поэтому кредитору важно проявлять активность и, например, требовать от пристава проведения дополнительных проверок, ареста и реализации имущества должника. Как правило, срок исполнения гражданских исков составляет десять лет, и на практике часто возникают случаи, когда срок давности оспаривается, и в итоге кредитор вынужден оплачивать еще и счета адвоката должника».