В спа-отелях Нарва-Йыэсуу распроданы практически все номера на октябрь

По словам управляющего Meresuu SPA&Hotell Игоря Баранова, причина в том, что многие родители планируют отдохнуть с детьми во время предстоящих школьных каникул. «На следующей неделе мы немного изменим меню, сделаем его более подходящим для детей, но в остальном все будет как обычно», - сказал радионовостям ERR Игорь Баранов, отметив, что семьи проживают в спа-отеле в среднем две-три ночи.

Аналогичная ситуация наблюдается в спа-отеле Noorus SPA: как пояснил менеджер по маркетингу Игорь Шустров, в главном здании с более чем ста номерами все забронировано, свободные номера остались только в отеле Liivarand, но их немного.

В санатории Medical SPA также практически нет свободных номеров, однако его целевая аудитория отличается, сказала директор Narva-Jõesuu Medical SPA Карина Кюппас: «К нам приезжают женщины для участия в программах по снижению веса и снятию стресса».