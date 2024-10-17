Шесть лет назад в Великобритании умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом, которое было разработано еще в Советском Союзе. Флакон духов, который она открыла, ничего не подозревая, содержал достаточно яда, чтобы убить тысячи людей. Однако до сих пор неясно, как именно произошло отравление, и вскоре начнется общественное расследование, сообщают зарубежные СМИ.