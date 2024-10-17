Rimi меняет ценники: новые цвета для ясности скидок

«Мы стремились сделать цены более ясными и понятными как для наших клиентов, так и для сотрудников», - пояснила руководитель отдела маркетинга Rimi Марта Вихтре.

Согласно новой системе, цвета ценников имеют четкое значение. Белый обозначает обычную цену, желтый - скидочную цену для всех клиентов, а розовый - специальные предложения для владельцев клиентских карт. «Розовый цвет выделяет предложения для наших лояльных клиентов и делает ценовую коммуникацию более доступной для понимания», - объяснила она.

Розовый уже используется в программе лояльности, что позволяет клиентам легко находить товары с привычным цветом ценников в магазине. Желтый цвет останется обозначением скидок для всех клиентов. «Это международная практика: желтый означает скидку», - подчеркнула Вихтре.

Кроме изменения цветов ценников, были внедрены и другие нововведения, которые улучшают покупательский опыт. «Цифры на ценниках теперь крупнее и заметнее, чтобы покупатели могли быстрее находить выгодные предложения», - добавила Вихтре.

Также на ценники добавлены проценты скидки, что позволяет покупателям легко видеть, насколько велика скидка.

Особенности продуктов, такие как отсутствие глютена, лактозы, сахара, а также веганская продукция, по-прежнему обозначены соответствующими пиктограммами. Продукты из Эстонии и Украины отмечены флажками, чтобы четко было видно, из какой страны они родом. Для сыров и вин указаны страны происхождения, так как для многих покупателей это важный фактор.

Внедрение новой системы ценников является частью программы повышения эффективности и устойчивого развития. «Эти изменения помогут сократить количество предварительно напечатанных ценников и уменьшить отходы, что поддерживает нашу общую цель по устойчивому развитию», - отметила Вихтре.

Кроме того, эта программа помогает сделать магазины более визуально чистыми, уменьшая «визуальный шум» и делая покупки приятнее и удобнее.

Хотя не все магазины Rimi еще перешли на новую систему, планируется завершить все изменения к концу октября. «Мы уверены, что этот шаг улучшит наш сервис и позволит быстро и четко получить представление о ценах», - заключила Марта Вихтре.

Магазины Rimi Eesti Food AS принадлежат сети Rimi Baltic AB, которая находится в собственности ICA Gruppen AB. Всего у Rimi Baltic AB в трех странах Балтии 301 магазин. В Эстонии Rimi предоставляет работу почти 2800 сотрудникам.