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ИНТЕРВЬЮ Председатель финансовой комиссии и экс-министр: я ненавижу инфляцию

Перевод: Ева Ойжинская
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Фото: Madis Veltman

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ) в интервью Postimees сказала, что новый государственный бюджет не полностью закроет бюджетную дыру, но направит процесс в правильное русло. Однако она также отметила, что сокращения расходов на 132 миллиона евро все же недостаточно.

Одним из предвыборных обещаний Аккерманн в прошлом году было сдерживание роста цен, но она отмечает, что даже в те периоды, когда в Эстонии не повышались налоги, инфляция все равно составляла три-пять процентов.

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