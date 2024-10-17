Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ) в интервью Postimees сказала, что новый государственный бюджет не полностью закроет бюджетную дыру, но направит процесс в правильное русло. Однако она также отметила, что сокращения расходов на 132 миллиона евро все же недостаточно.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Председатель финансовой комиссии и экс-министр: я ненавижу инфляцию
Одним из предвыборных обещаний Аккерманн в прошлом году было сдерживание роста цен, но она отмечает, что даже в те периоды, когда в Эстонии не повышались налоги, инфляция все равно составляла три-пять процентов.
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