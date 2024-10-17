Сегодня, 17 октября, на заседании Таллиннского городского собрания в повестке дня по инициативе Центристской партии стоит вопрос о выдвижении вотума недоверия председателю горсобрания.
Центристы обсуждают вотум недоверия председателю Таллиннского горсобрания
Центристы обвиняют Тоомаса Круусимяги в препятствовании участию оппозиции в работе горсобрания и в недостатках организации работы учреждения. Несмотря на возникшую путаницу в работе горсобрания и его комиссий, Круусимяги получает порядка 10 000 евро в месяц за работу на двух должностях, отмечает Центристская партия в своем пресс-релизе.
По словам депутата Таллиннского городского собрания Калле Кландорфа, подписавшиеся под вотумом недоверия считают, что работа председателя горсобрания была неудовлетворительной и не соответствует ожиданиям, предъявляемым к этой должности.
«У оппозиции сложилось впечатление, что Тоомас Круусимяги, который также является директором Таллиннского английского колледжа, не смог обеспечить необходимое качество и последовательность в работе городского собрания. Несмотря на недостатки в организации работы горсобрания и существующий беспорядок, это не мешает ему получать зарплату за выполнение обязанностей на двух должностях в размере около 10 000 евро в месяц, что больше, чем зарплата президента или премьер-министра Эстонии», - заявил Кландорф.
Он добавил, что в ситуации, когда жители Таллинна нуждаются в помощи и поддержке в условиях роста стоимости жизни, безответственно со стороны председателя горсобрания получать такую оплату труда, если его работа на этой должности неудовлетворительна.
Кландорф также отметил дополнительное обвинение в адрес председателя Таллиннского городского собрания. «Несмотря на неоднократные обращения оппозиции на заседании 3 октября о том, что в зале присутствует депутат в явном алкогольном опьянении, и просьбу решить этот вопрос деликатно, председатель горсобрания не предпринял никаких действий и не обеспечил необходимый порядок в зале. Вероятно, это связано с тем, что если бы этот депутат покинул зал, у коалиционных партий не было бы необходимых сорок голосов для принятия решений, стоящих в повестке дня», - сказал Кландорф.
Оппозиционные партии обвиняют председателя горсобрания в проблемах с протоколами заседаний и результатами голосования в комиссиях. «На заседании комиссии по окружающей среде и климату 23 сентября председатель комиссии Марис Хеллранд манипулировала результатами голосования. Совершенно необычно, что итоговое голосование проводится три раза. После изучения записи заседания выяснилось, что всё было именно так, как оппозиция обвиняла коалицию», - сказал Калле Кландорф и добавил, что такие действия явно ставят под сомнение прозрачность всей работы городского собрания, и председатель должен нести ответственность за этот беспорядок.
«Кроме того, представители ведущих коалиционных партий Таллинна, в том числе Тоомас Круусимяги, отказались обсуждать на заседании ревизионной комиссии вопросы, касающиеся покупки зданий для частных школ, - сказал Кландорф. - Поскольку Тоомас Круусимяги не смог обеспечить прозрачную и честную работу Таллиннского городского собрания, подписавшие вотум недоверия считают, что Круусимяги не может продолжать занимать пост председателя Таллиннского городского собрания».
Компенсация председателя городского собрания составляет 75% от зарплаты председателя, что составляет 6823 евро в месяц, а зарплата директора Таллиннского английского колледжа составляет не менее 2920 евро в месяц. Минимальные ставки заработной платы директоров общеобразовательных школ устанавливаются в зависимости от количества учеников. По данным Таллиннского департамента образования, в Таллиннском английском колледже обучается 845 учеников.