Центристы обсуждают вотум недоверия председателю Таллиннского горсобрания

Центристы обвиняют Тоомаса Круусимяги в препятствовании участию оппозиции в работе горсобрания и в недостатках организации работы учреждения. Несмотря на возникшую путаницу в работе горсобрания и его комиссий, Круусимяги получает порядка 10 000 евро в месяц за работу на двух должностях, отмечает Центристская партия в своем пресс-релизе.

По словам депутата Таллиннского городского собрания Калле Кландорфа, подписавшиеся под вотумом недоверия считают, что работа председателя горсобрания была неудовлетворительной и не соответствует ожиданиям, предъявляемым к этой должности.

«У оппозиции сложилось впечатление, что Тоомас Круусимяги, который также является директором Таллиннского английского колледжа, не смог обеспечить необходимое качество и последовательность в работе городского собрания. Несмотря на недостатки в организации работы горсобрания и существующий беспорядок, это не мешает ему получать зарплату за выполнение обязанностей на двух должностях в размере около 10 000 евро в месяц, что больше, чем зарплата президента или премьер-министра Эстонии», - заявил Кландорф.

Он добавил, что в ситуации, когда жители Таллинна нуждаются в помощи и поддержке в условиях роста стоимости жизни, безответственно со стороны председателя горсобрания получать такую оплату труда, если его работа на этой должности неудовлетворительна.