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«Никому до этого нет дела!»: из-за переезда первоклассник остался без пособия

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Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Ежегодно местные самоуправления выдают школьные пособия, будь то пособие на начало учебного года или пособие первокласснику. Однако общего правила в отношении выдачи пособий нет: каждый муниципалитет вправе решать самостоятельно, кому, при каких условиях и сколько заплатить.

Условия выдачи пособий особенно важно изучить перед переездом, поскольку в противном случае может возникнуть путаница. Так читательница Rus.Postimees, пожелавшая остаться анонимной, пожаловалась, что ее ребенку пособие первоклассника не досталось. 

«С рождения ребенок жил в Таллинне, но в марте 2024 года мы переехали в Виймси и осенью отправили ребенка в местную школу. Одним из условий получения пособия в волости Виймси является прописка до 31 декабря 2023. То есть получается, что из-за недоработки двух муниципалитетов мы оказались где-то посередине и никому до этой проблемы теперь нет дела», - пишет она. 

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