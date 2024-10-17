На дорогах Эстонии установили новые камеры контроля скорости

Новые камеры контроля скорости установлены на следующих участках: на 104-м километре шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа в направлении Тарту–Таллинн; на 104-м километре того же шоссе в направлении Таллинн–Тарту; на 142-м километре шоссе Таллинн–Пярну–Икла в направлении Икла–Пярну и на 142-м километре того же шоссе в направлении Пярну–Икла.

Цель камер, установленных на шоссе Таллинн–Пярну–Икла в районе Уулу, заключается в обеспечении соблюдения ограничения скорости 70 км/ч и повышении безопасности пешеходов на участке, который при текущем трафике не является самым безопасным для перехода дороги.

Камеры, установленные в обе стороны на участке шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа в районе Ярвамаа, Имавере, служат дополнительной мерой для ограничения скоростей на опасном участке с резким поворотом, где за последние пять лет произошло несколько аварий с пострадавшими, включая одну со смертельным исходом. В прошлом году Департамент транспорта снизил допустимую скорость на этом участке до 70 км/ч и установил резиновые столбики в зоне запрета обгона.

На государственных дорогах Эстонии установлено 67 кабин с камерами контроля скорости, из которых в пяти возможно измерение скорости в обоих направлениях. В распоряжении Департамента находятся 34 измерительные системы, которые периодически перемещаются.

Новые места для установки камер контроля скорости на государственных дорогах определяет Департамент транспорта.

Основная цель установки камер - уменьшение случаев превышения скорости в опасных для дорожного движения местах, что, в свою очередь, помогает снизить количество и тяжесть дорожных аварий. Кроме того, камеры способствуют контролю поведения водителей на дорогах.