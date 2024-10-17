Нас снова ждет суперлуние – уже третье подряд в этом году

Суперлуние - это полнолуние, совпадающее (или очень близкое к этому) с лунным перигеем - когда Луна оказывается в ближайшей к Земле точке своей орбиты.

Поэтому в одном году может быть несколько суперлуний. Чаще всего их бывает по три за год: перигейное полнолуние и суперлуние за месяц до и месяц после него. Иногда суперлуний может быть четыре. В редких случаях в некоторые годы может быть всего два или целых пять суперлуний.

В конце 2016 года было три суперлуния подряд - в октябре, ноябре и декабре. Но именно 14 ноября привлекло наибольшее внимание, поскольку это было самое близкое суперлуние за последнее время. Перигей Луны находился в 356508 км от Земли, что делает его самым близким к Земле полнолунием за последние 69 лет - в частности, с момента суперлуния 26 января 1948 года.

Еще более близкое полнолуние произошло в январе 1912 года; оно было примерно на 100 километров ближе к Земле, чем в ноябре 2016 года. Но наблюдатели за небом в ноябре 2034 года получат особое удовольствие, поскольку эта луна будет еще ближе, чем луны 1912 и 2016 годов.

Интересно, что сам термин «суперлуние» придумали не астрономы, а астрологи. Как сообщает сайт Astronomy.com, впервые этот термин был упомянут в статье Ричарда Нолле для журнала Dell Horoscope в 1979 году. Нолле определил суперлуние как «новолуние или полнолуние, которое происходит, когда Луна находится в ближайшей к Земле точке своей орбиты или вблизи нее (в пределах 90%)». Почему именно 90% - астролог не объяснил.