В Нарве открылся магазин для людей с особыми потребностями

Сообщается, что в представительстве можно ознакомиться с различными средствами передвижения - от тростей и костылей до ходунков и инвалидных колясок. В центре вспомогательных средств также доступны необходимые решения для тех, кому врач или физиотерапевт посоветовал для восстановления после инсульта использовать, например, массажные мячи или различные вспомогательные средства для быта. Открыта услуга проката вспомогательных средств.

«Мы создали своего рода домашний уголок с уютным дизайном, где можно почерпнуть умные идеи, необходимые для устройства повседневной жизни», - утверждает руководитель сферы клиентского опыта Центра вспомогательных средств Invaru Кадри Тийдо.

«Открытие магазина Invaru - это шаг, который улучшает доступность вспомогательных средств и, следовательно, повышает качество жизни людей с особыми потребностями и их близких. Это помогает жителям получать необходимые средства рядом с домом, поддерживает семьи, снижает социальную изоляцию и способствует созданию более инклюзивного сообщества. Хотя в Нарве уже есть такие магазины, этот магазин расширяет выбор и повышает доступность, чтобы каждый мог найти именно то, что нужно для комфортной организации жизни людей с особыми потребностями. Наличие таких товаров в разных районах города очень важно», - комментирует заместитель мэра Мессурме Писсарева.

Центр вспомогательных средств Invaru является крупнейшим экспертом Эстонии в области вспомогательных средств для людей с особыми потребностями в передвижении. Представительства центра ежемесячно посещают более 10 000 нуждающихся в помощи людей.