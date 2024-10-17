В Евросоюзе замедлилась инфляция

В Эстонии годовая инфляция замедлилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 3,2%, сообщает Евростат. Годом ранее уровень инфляции в Эстонии составлял 3,9%. В сентябре прошлого года инфляция в ЕС составляла 4,9%, а в еврозоне - 4,3%.

Среди стран ЕС, по которым Евростат располагает данными, самой низкой была годовая инфляция в прошлом месяце в Литве (0,4%), а также в Словении и Италии (0,7%). В Ирландии показатель остался неизменным. Самая высокая инфляция была зафиксирована в Румынии (4,8%), Бельгии (4,3%) и Польше (4,2%).