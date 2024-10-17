Сторонники Кремля захватили православный собор в Черкассах

Сегодня утром черкасский капеллан Владимир Ридный Сегодня утром черкасский капеллан Владимир Ридный написал в соцсетях о том, что Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, который долгое время был под управлением Московского патриархата, перешел к ПЦУ.