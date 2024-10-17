Сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата вторглись в главный кафедральный собор Черкасской епархии, община которого недавно перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ).
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Сторонники Кремля захватили православный собор в Черкассах
Сегодня утром черкасский капеллан Владимир Ридный Сегодня утром черкасский капеллан Владимир Ридный написал в соцсетях о том, что Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, который долгое время был под управлением Московского патриархата, перешел к ПЦУ.
«Отныне Михайловский собор всегда будет открыт для наших военных, поскольку он уже стал гарнизонным», - цитирует капеллана РБК-Украина.