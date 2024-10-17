Полиция нашла 46-летнего Имре

Имре ушел в среду, 16 октября, и должен был направиться на работу в Кунда. Но домой он не вернулся, его местонахождение неизвестно. Имре может вести себя непредсказуемо.

Полиция проверила возможные места в Кунда, но пока не смогла установить местонахождение пропавшего. В последний раз Имре видели вчера днем на автовокзале в Раквере, однако дальнейший его путь неизвестен. Патрули получили его описание и обследуют район. Имре может находиться также и в южной Эстонии.

В пятницу, 18 октября, полиция сообщила, что Имре был найден в волости Тырва и с ним все в порядке.