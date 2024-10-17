Полиция разыскивает 46-летнего Имре

Имре ушел из попечительского дома вчера, 16 октября, и должен был направиться на работу в Кунда. До настоящего времени он не вернулся, и его местонахождение неизвестно. Имре может вести себя непредсказуемо.

Полиция проверила возможные места в Кунда, но пока не смогла установить местонахождение пропавшего. В последний раз Имре видели вчера днем на автовокзале в Раквере, однако дальнейший его путь неизвестен. Патрули получили его описание и обследуют район.

Рост Имре - 184 см, он плотного телосложения. У него короткие темные волосы. Когда он покидал попечительский дом на нем были темные штаны и короткая темная куртка.

Полиция просит всех, кто видел Имре или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.