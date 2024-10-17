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Полиция разыскивает 46-летнего Имре

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В последний раз Имре видели на автовокзале в Раквере.
В последний раз Имре видели на автовокзале в Раквере. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в поисках Имре, который покинул попечительский дом в Кунда.

Имре ушел из попечительского дома вчера, 16 октября, и должен был направиться на работу в Кунда. До настоящего времени он не вернулся, и его местонахождение неизвестно. Имре может вести себя непредсказуемо.

Полиция проверила возможные места в Кунда, но пока не смогла установить местонахождение пропавшего. В последний раз Имре видели вчера днем на автовокзале в Раквере, однако дальнейший его путь неизвестен. Патрули получили его описание и обследуют район.

Рост Имре - 184 см, он плотного телосложения. У него короткие темные волосы. Когда он покидал попечительский дом на нем были темные штаны и короткая темная куртка.

Полиция просит всех, кто видел Имре или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

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