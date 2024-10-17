Жителей Ласнамяэ обучат гражданской обороне

«Цель первого семейного дня безопасности в Ласнамяэ - привлечь внимание к вопросам гражданской обороны и повысить осведомленность в этой области. Чем больше мы будем осведомлены в этой области, тем больше будет вероятность того, что каждый из нас будет готов к кризисной ситуации, будет знать, как правильно на нее реагировать, и, что особенно важно, не поддастся панике», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Семейный день безопасности состоится 20 октября в 13:00 в главном фойе и на прилегающей парковке Ледового холла Тондираба (ул. Варраку, 14). Помимо информации на тему гражданской обороны на мероприятии можно будет познакомиться с транспортными средствами оперативных служб и поучаствовать в различных мастер-классах. Самых маленьких гостей будут развлекать аниматоры и пес-спасатель Нублу.

В палатке Спасательного департамента все желающие смогут узнать о том, как семья, квартирное товарищество или сообщество в целом могут лучше подготовиться к кризисной ситуации. Эксперты расскажут об оповещении об опасности, рекомендуемых домашних запасах, составлении плана на случай кризисной ситуации, эвакуации и укрытии в убежище. В той же палатке департамент будет предлагать бесплатный сытный суп для кризисных ситуаций.

На детской площадке в фойе ледового холла юные посетители мероприятия могут сыграть в увлекательную игру с призами. Каждый маленький участник получит карточку для штампиков и должен будет выбрать из предложенных занятий 3 наиболее понравившихся, выполнив которые, он сможет собрать штампики на карточке. Собрав три штампика, участник получит приз.

Кайтселийт и женская организация Naiskodukaitse познакомят желающих со своим снаряжением и расскажут, как обеспечить безопасность на природе.

Департамент полиции и погранохраны раскроет тему безопасности в сообществе и расскажет о том, что каждый из нас может сделать для создания безопасной среды обитания.

Красный крест расскажет и покажет, как оказывать первую помощь, используя подручные средства.

На мероприятии будут представлены также Академия внутренней безопасности, Департамент муниципальной полиции, сапёры и Watergratt Pirita MTÜ, сотрудники которых расскажут об обеспечении безопасности в свете деятельности своих организаций.