У меня есть разведданные о том, что 10 000 военнослужащих разных специальностей из Северной Кореи готовятся к отправке на войну в Украину, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.
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POSTIMEES В БРЮССЕЛЕ ⟩ Зеленский: отправка 10 000 северокорейцев в Украину – это первый шаг к мировой войне
«У нас есть информация, что некоторые северокорейские офицеры уже находятся на территории Украины на стороне российского врага. Я не знаю их точного количества», - сказал Зеленский.
По словам президента Украины, Россия пытается восполнить нехватку солдат и тяжелые потери на фронте за счет северокорейцев и других иностранцев, так как у нее возникают трудности с набором добровольцев. Владимир Путин опасается объявлять всеобщую мобилизацию, так как общество выступает против, отметил Зеленский.