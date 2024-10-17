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POSTIMEES В БРЮССЕЛЕ Зеленский: отправка 10 000 северокорейцев в Украину – это первый шаг к мировой войне

Перевод: Сергей Светлов
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Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в рамках саммита ЕС в Брюсселе, 17 октября 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в рамках саммита ЕС в Брюсселе, 17 октября 2024 года. Фото: Ludovic Marin

У меня есть разведданные о том, что 10 000 военнослужащих разных специальностей из Северной Кореи готовятся к отправке на войну в Украину, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

«У нас есть информация, что некоторые северокорейские офицеры уже находятся на территории Украины на стороне российского врага. Я не знаю их точного количества», - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, Россия пытается восполнить нехватку солдат и тяжелые потери на фронте за счет северокорейцев и других иностранцев, так как у нее возникают трудности с набором добровольцев. Владимир Путин опасается объявлять всеобщую мобилизацию, так как общество выступает против, отметил Зеленский.

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