POSTIMEES В БРЮССЕЛЕ Зеленский: отправка 10 000 северокорейцев в Украину – это первый шаг к мировой войне

«У нас есть информация, что некоторые северокорейские офицеры уже находятся на территории Украины на стороне российского врага. Я не знаю их точного количества», - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, Россия пытается восполнить нехватку солдат и тяжелые потери на фронте за счет северокорейцев и других иностранцев, так как у нее возникают трудности с набором добровольцев. Владимир Путин опасается объявлять всеобщую мобилизацию, так как общество выступает против, отметил Зеленский.