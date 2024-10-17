«Барселона» готовит переход, который может шокировать любителей футбола

Издание пишет, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет открыть находящийся сейчас на реконструкции «Камп Ноу» суперзвездой, которой в его понимании является Холанд.

Домашний стадион «Барселоны» реконструируется с лета 2022 года, работы должны завершиться в следующем году, тогда же запланировано и торжественное открытие.

Поскольку «Камп Ноу» является крупнейшей ареной в Европе (новая планируемая вместимость составляет 105 000 человек), по замыслу Лапорты, крупнейшая суперзвезда Европы также мог бы играть там.

Тут возникает вполне резонный вопрос: как вообще «Барселона», не вылезающая в последнее время из финансовых затруднений и долгов, может позволить себе Холанда?

Получается, что разработанный Лапортой план носит несколько авантюрный характер и во многом опирается на признание «Манчестер Сити» виновным в ходе продолжающегося финансового расследования, поскольку в худшем случае им грозит исключение из Премьер-лиги.

Если окажется так, Холанду вряд ли было бы интересно играть в английской Премьер-лиге. Вот так «Барса» потихоньку готовит окружение норвежца к тому, чтобы те с большим интересом посматривали в их сторону.

Если бы Холанд перешел в «Барселону» бесплатно, каталонцам пришлось бы где-то найти «всего лишь» 20,5 миллионов евро в год, что является нынешней годовой зарплатой норвежца. В то же время, если вы сумеете заполучить себе самую большую суперзвезду футбольного мира, это окажется небольшими затратами.