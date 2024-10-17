По данным испанской газеты Sport, футбольный клуб «Барселона» работает над привлечением одной из суперзвезд футбола Эрлинга Браута Холанда.
«Барселона» готовит переход, который может шокировать любителей футбола
Издание пишет, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет открыть находящийся сейчас на реконструкции «Камп Ноу» суперзвездой, которой в его понимании является Холанд.
Домашний стадион «Барселоны» реконструируется с лета 2022 года, работы должны завершиться в следующем году, тогда же запланировано и торжественное открытие.
Поскольку «Камп Ноу» является крупнейшей ареной в Европе (новая планируемая вместимость составляет 105 000 человек), по замыслу Лапорты, крупнейшая суперзвезда Европы также мог бы играть там.
Тут возникает вполне резонный вопрос: как вообще «Барселона», не вылезающая в последнее время из финансовых затруднений и долгов, может позволить себе Холанда?
Получается, что разработанный Лапортой план носит несколько авантюрный характер и во многом опирается на признание «Манчестер Сити» виновным в ходе продолжающегося финансового расследования, поскольку в худшем случае им грозит исключение из Премьер-лиги.
Если окажется так, Холанду вряд ли было бы интересно играть в английской Премьер-лиге. Вот так «Барса» потихоньку готовит окружение норвежца к тому, чтобы те с большим интересом посматривали в их сторону.
Если бы Холанд перешел в «Барселону» бесплатно, каталонцам пришлось бы где-то найти «всего лишь» 20,5 миллионов евро в год, что является нынешней годовой зарплатой норвежца. В то же время, если вы сумеете заполучить себе самую большую суперзвезду футбольного мира, это окажется небольшими затратами.