В последние месяцы вопросы образования в Эстонии привлекают все больше внимания, поскольку решения правительства привели к сокращению нескольких мер поддержки в сфере образования. Будущее бесплатного высшего образования становится неопределенным: стипендии за успеваемость, созданные для мотивации студентов, планируется отменить, а финансирование внешкольного образования урезано на миллион евро, пишет председатель Молодежного отделения Центристской партии Эстонии Дмитрий Фадин.
Мнение ⟩ Платное высшее образование вынудит таланты покинуть Эстонию
Все эти решения указывают на то, что образование не является приоритетом для правительства, что является крайне недальновидным подходом и может негативно сказаться на эстонском обществе в долгосрочной перспективе.
Образование не должно стать роскошью
Бесплатное высшее образование на протяжении многих лет являлось важной частью образовательной политики Эстонии, позволяя молодым людям получать качественное образование независимо от их финансового положения. Введение бесплатного образование стало значительным шагом вперед по сравнению с прошлым, когда только богатые могли отправить своих детей в университет. Однако сейчас это доступное образование находится под угрозой, поскольку государство рассматривает возможность отмены бесплатного высшего образования или его значительного ограничения, желая ввести ежегодный административный сбор в размере 500 евро для студентов.
Кроме того, правительство, состоящее из Партии реформ, Социал-демократической партии и «Ээсти 200», приняло решение отменить стипендии за успеваемость, которые мотивировали и поддерживали многих студентов в достижении высоких академических результатов. Это не только финансовый удар по студентам, но и важный моральный сигнал о том, что государство не ценит их усилия и не видит необходимости вкладываться в образовательный путь молодых людей и развитие науки.
Недавно стало известно, что правительство сокращает финансирование внешкольного образования, что означает, что в 2024 году финансирование будет уменьшено на 10%, то есть примерно на миллион евро. Это сокращение напрямую повлияет на возможности молодых людей участвовать в музыкальных, художественных, спортивных и научных кружках, которые необходимы для их развития. Внешкольное образование играет важную роль в поддержке умственного и физического развития детей и молодежи, предоставляя им возможность развивать свои таланты и лучше интегрироваться в общество.
В Скандинавии можно учиться бесплатно
Политика нынешнего правительства вызывает серьезные вопросы о будущем эстонского образования. Сокращения, касающиеся как высшего образования, мер поддержки студентов, так и внешкольного образования, ясно показывают: образование не является приоритетом государства. Хотя инвестиции в другие сферы могут быть важнее, они не должны происходить за счет образования.
Сокращения в сфере образования в долгосрочной перспективе означают ущерб развитию Эстонии. Представьте будущее Эстонии как дом - образование является его фундаментом. Если правительство начнет экономить на образовании, мы подорвем прочность этого фундамента. Без сильного фундамента дом рухнет - то же самое относится и к эстонскому обществу. Образование формирует грамотных и образованных граждан, которые могут гарантировать развитие и успех страны. Если правительство игнорирует эту сферу, мы строим свое будущее на слабой основе.
Правительство должно сосредоточиться на сохранении и развитии образования, а не урезать возможности и перспективы молодежи. В конечном счете инвестиции в образование - это лучшие долгосрочные вложения. Сегодняшняя молодежь - это завтрашние лидеры: политические деятели, предприниматели, учителя и ученые - те, кто продвинет нашу страну вперед. Будущее Эстонии напрямую зависит от того, насколько образованной и поддерживаемой будет наша молодежь сегодня.
Уже сейчас многие эстонские семьи переехали в Южную Европу из-за экономического спада, потери работы и высокой инфляции. Платное высшее образование усилит этот тренд среди молодежи. Например, возможность учиться бесплатно существует в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, и я уверен, что наши соседи очень заинтересованы в талантах из Эстонии. Высшее образование в Эстонии и так недостаточно финансируется, и дополнительные сборы со студентов приведут к тому, что мы потеряем наших перспективных молодых людей, которые, в конечном итоге, будут вносить свой вклад в развитие других стран.
Каждый день из Таллинна в Тарту
Образованная и умная нация - это то, на чем делал акцент президент Эстонской Республики Алар Карис при вступлении в должность. «Нефтью» Эстонии являются умные люди, но, к сожалению, все меньше молодых людей остается учиться в Эстонии сразу после окончания гимназии. Согласно данным Эстонской информационной системы образования (EHIS), в 2009 году 67% выпускников гимназий продолжили обучение в эстонских вузах сразу после окончания школы, тогда как в 2019 году этот показатель составил всего 40%.
Возможность учиться бесплатно - это еще не гарантия образовательного равенства. Доступ к высшему образованию ограничен для студентов из менее обеспеченных семей из-за проблем с оплатой жилья во время учебы. Может показаться невероятным, но некоторые студенты ездят каждый день из Таллинна в Тарту, так как это дешевле, чем снимать жилье. Страны Скандинавии, помимо бесплатного высшего образования, предлагают и доступные варианты проживания.
Если в начале этого года учителя протестовали у здания правительства, требуя повышения зарплат, то в этот четверг к зданию правительства придут разочарованные студенты. Центристская партия всегда отстаивала бесплатное высшее образование, и молодежное крыло партии также стоит за это.
На фоне сокращений и отмены поддержки мы должны подумать о том, как гарантировать, что эстонская образовательная система будет доступной и качественной. Эстония не может позволить себе приватизацию образования или ограничение его доступности. Нам нужны сильные государственные механизмы, которые будут поддерживать студентов как в высшем, так и во внешкольном образовании.
Сохранение бесплатного высшего образования и стипендии для студентов, а также достаточное финансирование внешкольного образования - это залог будущего Эстонии. Эстонии нужны образованные и всесторонне развитые молодые люди, чтобы оставаться конкурентоспособной в мире, который с каждым днем становится всё более сложным. Поэтому важно, чтобы правительство думало не только о краткосрочных финансовых целях, но и о долгосрочном развитии страны.