Каждый день из Таллинна в Тарту

Образованная и умная нация - это то, на чем делал акцент президент Эстонской Республики Алар Карис при вступлении в должность. «Нефтью» Эстонии являются умные люди, но, к сожалению, все меньше молодых людей остается учиться в Эстонии сразу после окончания гимназии. Согласно данным Эстонской информационной системы образования (EHIS), в 2009 году 67% выпускников гимназий продолжили обучение в эстонских вузах сразу после окончания школы, тогда как в 2019 году этот показатель составил всего 40%.

Возможность учиться бесплатно - это еще не гарантия образовательного равенства. Доступ к высшему образованию ограничен для студентов из менее обеспеченных семей из-за проблем с оплатой жилья во время учебы. Может показаться невероятным, но некоторые студенты ездят каждый день из Таллинна в Тарту, так как это дешевле, чем снимать жилье. Страны Скандинавии, помимо бесплатного высшего образования, предлагают и доступные варианты проживания.

Если в начале этого года учителя протестовали у здания правительства, требуя повышения зарплат, то в этот четверг к зданию правительства придут разочарованные студенты. Центристская партия всегда отстаивала бесплатное высшее образование, и молодежное крыло партии также стоит за это.

На фоне сокращений и отмены поддержки мы должны подумать о том, как гарантировать, что эстонская образовательная система будет доступной и качественной. Эстония не может позволить себе приватизацию образования или ограничение его доступности. Нам нужны сильные государственные механизмы, которые будут поддерживать студентов как в высшем, так и во внешкольном образовании.

Сохранение бесплатного высшего образования и стипендии для студентов, а также достаточное финансирование внешкольного образования - это залог будущего Эстонии. Эстонии нужны образованные и всесторонне развитые молодые люди, чтобы оставаться конкурентоспособной в мире, который с каждым днем становится всё более сложным. Поэтому важно, чтобы правительство думало не только о краткосрочных финансовых целях, но и о долгосрочном развитии страны.