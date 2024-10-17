Зарубежная компания запускает в Эстонии производство мощнейших двигателей

Необходимое оборудование будет доставлено в Эстонию с заводов ABB в Финляндии. Концентрация производства в Эстонии позволит ABB значительно увеличить размеры и мощность выпускаемых двигателей и генераторов.

«Если раньше мы в основном производили двигатели мощностью до 5 МВт, то в будущем будем выпускать двигатели мощностью до 60 МВт. Это значительный скачок - для сравнения, электрические двигатели главных приводов судов Megastar и MyStar компании Tallink Grupp имеют мощность 20 МВт. Кроме того, существенно изменятся физические размеры и вес наших продуктов», - объяснил руководитель бизнес-единицы двигателей и генераторов ABB Eesti Арго Аавик.