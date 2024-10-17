Великобритания выделила бригаду для обороны Эстонии и направит сюда танки Challenger 3

«Тесное оборонное сотрудничество между Эстонией и Соединенным Королевством обретает все более конкретные черты. Подписанная сегодня дорожная карта основана на новых планах обороны НАТО. Одним из ключевых пунктов дорожной карты является долгосрочное соглашение о том, что Великобритания выделит 4-ю бригаду для укрепления обороноспособности Эстонии. Бригада будет базироваться и усиливаться в Великобритании, находясь в высокой степени готовности к передислокации в Эстонию в случае кризиса или конфликта», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Министр добавил, что Эстония и Соединенное Королевство продолжат совместное планирование предварительного развертывания технических средств бригады в Эстонии.

«Я рад, что в соответствии с заключенным сегодня соглашением Соединенное Королевство направит в Эстонию новую и наиболее современную военную технику, в том числе самоходные артиллерийские установки Archer, бронетранспортеры Boxer и Ajax, а также танки Challenger 3», - отметил Певкур.

По словам министра обороны, мероприятия по усилению бригады включают в себя регулярные учения по отработке передислокации в Эстонию. Например, уже в 2025 году состоятся масштабные учения Siil, в которых примет участие и эта бригада, выделенная для укрепления обороноспособности Эстонии.

Помимо бригады усиления, в Эстонии уже находится на постоянной основе бронетанковая боевая группа вооруженных сил Соединенного Королевства, которая с 2017 года неизменно входит в состав 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Соединенное Королевство также поддерживает усиление эстонской дивизии и ее штаба, предоставляя штабных офицеров и заместителя командира дивизии, бригадного генерала из Соединенного Королевства, и проводит консультации по вопросам развития потенциала Сил обороны Эстонии по ведению огня непрямой наводкой на больших дистанциях.

Со своей стороны, Эстония обеспечивает наилучшие условия и инфраструктуру для приема союзников, включая возможности для проведения учений и логистическую поддержку. Дорожная карта также содержит соглашения о сотрудничестве в области совместных закупок и о возможностях развития оборонной промышленности.