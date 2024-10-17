На шоссе между Вильянди и Колга-Яани в Вильяндимаа, в деревне Аймла на участке, проходящем через болото Парика, столкнулись две машины. Люди не пострадали.
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Фото ⟩ Разворот привел к столкновению двух машин
ДТП произошло в 12:30 на 18-м километре шоссе, вблизи смотровой вышки озера Парика.
По первоначальным данным, Škoda двигалась из Вильянди в сторону Пыльтсамаа и хотела развернуться, однако водитель не заметил приближающийся со стороны Вильянди автомобиль Volkswagen, что и привело к столкновению.