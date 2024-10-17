Штрафы до 50 тысяч евро: в России приняли закон о запрете «пропаганды чайлдфри»

В формулировках Госдумы поправки в закон поясняются «защитой людей от пропаганды отказа от деторождения». Внесены дополнения в шесть действующих федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола.

«Мы продолжаем формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей. Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе», - уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Впредь в России за такую «пропаганду» будут предусмотрены достаточно серьезные штрафы: до 400 тысяч рублей (около 4 тысяч евро) для физических лиц, до 800 тысяч рублей (примерно 8 тысяч евро) - для должностных лиц, до 5 млн рублей (50 тысяч евро) - для юридических.

«Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине, - уверяет при этом Володин. - С кем она хочет посоветоваться об этом - опять решать ей. Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Что сейчас происходит в США и Европе».