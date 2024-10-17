Европейский центральный банк снизил процентные ставки

Сегодняшнее заседание совета ЕЦБ проходило в Брдо, Словения, вместо обычного Франкфурта. Снижение ставки на 25 базисных пунктов соответствовало прогнозам аналитиков. Согласно уточненным данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне замедлилась в сентябре на 0,5 процентного пункта по сравнению с августом, достигнув 1,7%. Это поддерживает решение центрального банка снизить ставки, так как его целью является удержание инфляции на уровне 2%.

До сегодняшнего заседания аналитики предсказывали, что центральный банк снизит базовую ставку на 0,25 процентного пункта как минимум на четырех последующих заседаниях. Снижение процентных ставок должно способствовать восстановлению экономического роста в еврозоне. Следующие заседания совета ЕЦБ, определяющего денежно-кредитную политику, назначены на 12 декабря, 30 января и 6 марта. Таким образом, базовая ставка может снизиться с текущих 3,5% до 2,5% к марту 2025 года.