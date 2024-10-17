Финансовая поддержка частных лесов вырастет со следующего года

С начала следующего года поддержка частных лесов, расположенных в зоне целевого охранного пояса программы Natura 2000, увеличится с 134 до 160 евро за гектар.

Бюджет на поддержку частных лесов с следующего года возрастет до 34 миллионов евро. Йоко Алендер объяснила: «Справедливая компенсация за природоохранные ограничения была нашим обещанием, и обстоятельства, связанные с компенсацией, также были основным обратным сигналом от частных владельцев лесов по проектам законов, которые в настоящее время разрабатываются в Министерстве климата. Учитывая сложную ситуацию с государственным бюджетом, нам пришлось пересмотреть различные меры поддержки для секторов. Мы сделали выбор, исходя из приоритетов владельцев лесов и значительной необходимости справедливого возмещения за природоохранные ограничения».

Система поддержки частных лесов в целом находится в процессе глубокой переоценки. Сейчас разрабатывается методика расчета упущенного дохода для землевладельцев из-за ограничений на лесных территориях Natura 2000. По новой методике оценивается средняя компенсационная ставка для охраняемых территорий в Эстонии, принимая во внимание объем ограничений и потерянный доход в зонах целевого охранного пояса. Результаты анализа показали, что справедливая компенсация на основе средних цен за последние три года составляет 167 евро за гектар. Этот анализ позволит в будущем определять компенсации индивидуально, так как упущенный доход можно будет рассматривать для каждого отдельного лесного участка.

В Эстонии на охраняемых территориях находится около 100 000 гектаров частных лесов, имеющих право на поддержку. Наибольшие ограничения по лесоуправлению существуют на строго охраняемых территориях, которые составляют около 40 000 гектаров на частных землях.