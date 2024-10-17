Не сможет найти дорогу домой: полиция разыскивает в Таллинне пропавшего Алексея

Алексей любит гулять, может бесцельно кататься на общественном транспорте и ночевать на улицах или в подъездах. Ранее он уже пропадал таким образом, но каждый раз его находили и возвращали домой. Сам Алексей не сумеет найти дорогу домой, и у него нет с собой телефона.

Рост Алексея - 177 см, он среднего телосложения. У него каштановые волосы и карие глаза; отсутствуют два передних зуба. По имеющейся информации, когда он уходил из дома, на нем были серые спортивные штаны, зеленый свитер и синие кроссовки с белой подошвой. Возможно, Алексей уже сменил одежду.

Полиция просит всех, кто видел Алексея или знает его местонахождение, сообщить об этом по телефону 112.