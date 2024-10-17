Национальный парк Алутагузе хотят расширить на тысячи гектаров

К национальному парку будут присоединены природные территории высокой ценности, сохранившиеся в этом районе, главным образом болота и леса, а также прилегающие к ним уже существующие охраняемые постоянные местообитания.

Алендер считает укрепление целостности национального парка важным шагом в природоохранной деятельности Эстонии. «Благодаря добавлению новых территорий национальный парк Алутагузе станет полноценной охранной зоной, которая обеспечит сохранение местных видов, местообитаний и исторического природного ландшафта для наших детей и внуков. В Эстонии до сих пор есть места, где простираются леса и болота до горизонта. Это огромная ценность, которую нельзя позволить утратить», - отметила она.

Присоединение новых территорий к национальному парку обеспечит целостность и связность охраняемой зоны, а также более эффективную защиту находящихся под угрозой видов, включая летягу, скопу, тетерева, глухаря и бородатую неясыть. Древние леса и болота Алутагузе составляют один из самых значительных природных массивов Эстонии. В состав национального парка также входит самый длинный песчаный пляж страны, величественные дюны и крупнейшие болота Эстонии. Расширение национального парка также внесет значительный вклад в функционирование общей природоохранной сети Эстонии и достижение цели по охране 30% нашей природы.

Национальный парк Алутагузе будет расширен на 7400 гектаров за счет уже охраняемых постоянных местообитаний и на 17 000 гектаров природных ландшафтов, находящихся преимущественно на государственных землях. После изменений площадь национального парка Алутагузе составит около 70 000 гектаров, что делает его сопоставимым с нашим старейшим и крупнейшим национальным парком Лахемаа.

Окончательное решение о расширении национального парка Алутагузе примет правительство Эстонской Республики.