Недавно завершился двухэтапный аукцион по продаже бизнеса государственной компании AS Operail. В финальном этапе наилучшее предложение сделала эстонская компания AS Tiigi Keskus, с которой начались окончательные переговоры для подписания договора купли-продажи.
Для подписчиков
Крупная сделка: владельцы Tartu Mill покупают у государства железнодорожную компанию Operail
Второй этап аукциона привлек внимание нескольких потенциальных покупателей как из Эстонии, так и из-за рубежа. «Рад отметить, что после тщательного ознакомления с продаваемыми активами все участники решили подать обязательные предложения. Это доказывает, что команда Operail проделала отличную работу, несмотря на сложные времена, как в ведении бизнеса, так и в процессе приватизации», - заявил министр инфраструктуры Владимир Свет.
Совет директоров Operail на основании мандата правительства решил начать переговоры с Tiigi Keskus, которая предложила наилучшие условия.