Крупная сделка: владельцы Tartu Mill покупают у государства железнодорожную компанию Operail

Второй этап аукциона привлек внимание нескольких потенциальных покупателей как из Эстонии, так и из-за рубежа. «Рад отметить, что после тщательного ознакомления с продаваемыми активами все участники решили подать обязательные предложения. Это доказывает, что команда Operail проделала отличную работу, несмотря на сложные времена, как в ведении бизнеса, так и в процессе приватизации», - заявил министр инфраструктуры Владимир Свет.