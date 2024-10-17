Военные Израиля: главарь ХАМАС уничтожен

Тело лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара опознано, он был убит с высокой долей вероятности, однако для 100%-й уверенности необходима экспертиза ДНК, пишет израильский 12-й канал.

«В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар», - сказано в заявлении ЦАХАЛ.

В ХАМАС возможную гибель лидера группировки пока не комментировали.

Как пишет израильский Telegram-канал «Дежурный по Израилю», Яхья Синвар родился в 1962 году в Хан-Юнисе на юге сектора Газы. Стал членом ХАМАСа в 1980-х годах, вскоре после основания организации.

В 1988 году Синвар был арестован израильскими властями и приговорен к пожизненному заключению за участие в убийствах палестинцев из-за их сотрудничества с Израилем. Он провел более двух десятилетий в израильских тюрьмах, где постепенно поднялся по карьерной лестнице ХАМАСа. Находясь в заключении, он поддерживал тесные связи с военным крылом ХАМАС - бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам» и даже руководил отдельными проектами, как выяснилось позднее.

В 2008 году, проведя 19 лет в израильской тюрьме за терроризм, Яхья Синвар был доставлен в медицинский центр «Асаф Харофе», где ему удалили опухоль мозга. Израиль покрыл все расходы на лечение, операцию и реабилитацию.

Синвар был освобожден в 2011 году в рамках обмена между ХАМАС и Израилем, когда более 1000 террористов были обменяны на захваченного террористами израильского солдата Гилада Шалита. После освобождения Синвар быстро поднялся в рядах руководства ХАМАСа. В 2017 году он был избран главой ХАМАС в секторе Газа.

«С момента выхода из израильской тюрьмы Синвар начал планировать и осуществлять бесконечное количество терактов против израильтян, в результате которых погибло множество мирных жителей, - пишут израильские журналисты. - Синвар планировал и осуществлял атаки с применением тысяч ракет по израильским мирным городам. И в конце концов Синвар лично спланировал и осуществил беспрецедентную по своей жестокости в истории террористическую атаку на Израиль 7 октября. Атаку, в результате которой погибли 1200 израильтян и больше 250 были захвачены в заложники».