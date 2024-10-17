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ФОТО Водитель без прав стал виновником серьезного ДТП в Маарду

Перевод: Сергей Светлов
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Сегодня во второй половине дня в Маарду в Харьюмаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие по вине мужчины, не имевшего водительских прав.

По данным Департамента полиции и погранохраны, на перекрестке шоссе Вана-Нарва и Калдасе-теэ столкнулись четыре транспортных средства: Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz и MAN TGE.

В результате аварии никто не пострадал. Все водители были трезвы, однако у 45-летнего водителя микроавтобуса, ставшего причиной аварии, не было водительских прав.

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